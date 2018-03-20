Прокуратура ФРГ расширила расследование в отношении Volkswagen по дизельгейту

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Прокуратура немецкого Брауншвейга расширила расследование в отношении концерна Volkswagen, автопроизводителя подозревают в обмане инвесторов и общественности относительно истинного масштаба "дизельного скандала", сообщила газета WirtschaftsWoche.

По данным издания, в начале марта прокуратура провела обыски в 13 офисах компании в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира Volkswagen. Целью обысков была "проверка подозрения в совершении преступления, расследование и идентификация действующих ответственных лиц", сообщил представитель прокуратуры изданию.

"Были изъяты бумаги и большие объемы электронных данных, в ближайшие недели их оценят и сделают заключение", - сообщил представитель прокуратуры.

Власти проверяют заявление, сделанное Volkswagen 9 декабря 2015 года, из-за подозрений, что его содержание было некорректным и могло стать повлечь за собой манипулирование рынком.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.