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Туроператоры пытаются снизить стоимость билетов EgyptAir на курорты Египта


Туризм / Компании / Потребительский рынок

КАИР, 18 янв - ПРАЙМ. Туроператоры проводят переговоры с египетской компанией EgyptAir на предмет снижения стоимости перелета из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх с пересадкой в Каире, сообщил РИА Новости замглавы Союза туристических палат Египта Мустафа Халиль.

"Мы пытаемся договориться с EgyptAir о едином тарифе для туристических компаний, чтобы мы смогли реализовать заявленные ранее турпрограммы. Речь идет о 350 долларах с пассажира за билет, включая внутренний перелет непосредственно до курорта", - сказал Хелиль, добавив, что "пока мы не достигли договоренности".

Замглавы союза турпалат Египта пояснил, что ранее были подготовлены турпрограммы по цене от 700 до 800 долларов США на человека за неделю отдыха с учетом перелета непосредственно до курорта.

Он выразил уверенность, что возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом будет способствовать притоку туристов из России. При этом, по его словам, необходимо еще обеспечить удобную стыковку рейсов в Каире.

Прерванное более двух лет назад из-за катастрофы российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом в Египте прямое авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится в первой половине апреля. Аэрофлот AFLT откроет полеты в Каир 11 апреля, EgyptAir полетит в Москву с 12 апреля. Рейсы из городов России на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока не возобновляются, переговоры по этому вопросу будут продолжены. Пока отдохнуть на Красном море россияне смогут только с пересадкой в Каире. 

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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