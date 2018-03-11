Ростуризм: Новая ФЦП по туризму обеспечит субсидирование частных и общественных инициатив

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Одной из ключевых задач, поставленных в новой федеральной целевой программе по туризму на период 2019-2025 годов, станет стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, заявил в воскресенье руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Предусмотренное концепцией новой ФЦП возмещение российским кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестпроектов по созданию и развитию туристских кластеров, отвечает поставленной президентом РФ задаче по обеспечению дешевых кредитов для бизнеса на реализацию масштабных инфраструктурных проектов", - сказал Сафонов, выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет".

Сафонов отметил, что стимулирование предпринимательских и общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки, станет одной из приоритетных задач, поставленных в новой ФЦП по туризму.

"Субсидии на уплату части затрат в рамках договора о реализации туристского продукта в сфере внутреннего туризма, в частности, с целью снижения стоимости турпакетов для социально-уязвимых категорий граждан, в том числе пожилых людей, будут способствовать реализации обозначенной Владимиром Путиным установки на повышение качества жизни старшего поколения", - подчеркнул глава ведомства.