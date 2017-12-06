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"Аэрофлот" сообщил о трудностях в обслуживании своих рейсов в Вашингтоне


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Компания, обслуживающая рейсы "Аэрофлота" AFLT в аэропорту Вашингтона, отказывается обслуживать рейсы российского авиаперевозчика, сообщил "Аэрофлот".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшем в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне - SwissPort - пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона (IAD)", - говорится в сообщении.

В то же время воздушная гавань уже выдала слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно, отмечает перевозчик.

"В связи с этим "Аэрофлот" на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов", - добавила компания.

Аэрофлот"Аэрофлот" сообщил о задержке рейсов, вылетающих из "Шереметьево" в Нью-Йорк

Вся информация будет оперативно размещаться на сайте и официальных аккаунтах в соцсетях.

Перевозчик также отметил, что пассажиры рейсов SU533, SU539 перевезены из Нью-Йорка в Вашингтон наземным транспортом.

Пассажирам задержанных рейсов с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета 4, 5, 6 января 2018 года разрешается (без взимания дополнительной платы) вынужденное изменение даты вылета до 08.01.2018 года включительно, в том числе на стыковочных рейсах в/из Нью-Йорка других авиакомпаний, при этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус три дня) срока пребывания; оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения.

"Пассажиры оповещаются через call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - добавляется в сообщении. 

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