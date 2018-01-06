Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержек авиарейсов в Москве

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Московская межрегиональная транспортная прокуратура возьмет на контроль соблюдение прав пассажиров при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи увеличением пассажиропотока в праздничные дни и неблагоприятными погодными условиями контролирует соблюдение прав пассажиров (потребителей) при отменах и задержках авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла", - говорится в сообщении.

Кроме того, московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверки по установлению причин задержек и отмены авиарейсов.