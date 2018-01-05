EgyptAir будет выполнять 3 рейса в неделю между Москвой и Каиром

КАИР, 5 янв - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir будет осуществлять три рейса в неделю между Москвой и Каиром с начала февраля, об этом сообщает портал издания Youm7.

СМИ ссылаясь на источник в авиакомпании, сообщает, что египетский авиаперевозчик начал подготовку к возобновлению рейсов в Москву с начала февраля. Представитель EgyptAir в ближайшие дни намерен прибыть в российскую столицу для начала работы офиса компании.

На текущей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, документ вступает в силу со дня его подписания.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ РФ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.