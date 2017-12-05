"Аэрофлот" сообщил о задержке рейсов, вылетающих из "Шереметьево" в Нью-Йорк

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" AFLT сообщила о задержке нескольких рейсов, вылетающих из аэропорта "Шереметьево" в Нью-Йорк; причина - закрытие аэропорта Нью-Йорка (JFK) по метеоусловиям.

Переносится время вылета рейсов SU100 (с 10.10 на 15.00 мск), SU102 (с 14.35 на 16.00 мск), SU122 (с 20.15 на 23.50 мск).

"Ушли на запасной аэропорт в Вашингтон: рейс SU122 Шереметьево – Нью-Йорк, время прибытия 07.34 (мск) 05.01.2018; рейс SU102 Шереметьево – Нью-Йорк, время прибытия 05.35 (мск) 05.01.2018. Пассажиры этих рейсов будут перевезены наземным транспортом", - отмечается в сообщении.

Пассажирам задержанных рейсов авиакомпания разрешила вынужденное изменение даты вылета до 8 января включительно, а также оформление возврата билетов.