Авиакомпания "Победа" получила в Белоруссии аккредитацию на два маршрута

МИНСК, 5 янв - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Победа" получила в Белоруссии аккредитацию на полеты "Санкт-Петербург - Минск" и "Москва - Гомель", сообщил в пятницу директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны Владимир Костин.

"Российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: "Санкт-Петербург - Минск" и "Москва - Гомель". Авиакомпания выполнила необходимые условия и прошла аккредитацию в соответствии с нашими авиационными правилами", - цитирует Костина агентство Белта.

При этом директор департамента уточнил, что сейчас "Победа" будет вести переговоры с Национальным аэропортом "Минск" и белорусской авиакомпанией "Белавиа". "Будет согласовываться расписание, заключаться договоры с обслуживающими организациями. Как часто российская авиакомпания будет летать в Минск и Гомель, пока неизвестно", - отметил он.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот" AFLT, базируется в московском аэропорту "Внуково". За первые три квартала 2017 года компания нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, до 3,3 миллиона человек.

В конце ноября генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков рассказывал журналистам, что "Победа" получили допуск на рейс "Санкт-Петербург - Минск" со стороны РФ, теперь МИД направит ноту в правительство Белоруссии, и в течение месяца этот вопрос будет решаться. Главное требование будет - согласование тарифов, добавил он.