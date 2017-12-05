FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Авиакомпания "Победа" получила в Белоруссии аккредитацию на два маршрута


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МИНСК, 5 янв - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Победа" получила в Белоруссии аккредитацию на полеты "Санкт-Петербург - Минск" и "Москва - Гомель", сообщил в пятницу директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны Владимир Костин.

"Российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: "Санкт-Петербург - Минск" и "Москва - Гомель". Авиакомпания выполнила необходимые условия и прошла аккредитацию в соответствии с нашими авиационными правилами", - цитирует Костина агентство Белта.

При этом директор департамента уточнил, что сейчас "Победа" будет вести переговоры с Национальным аэропортом "Минск" и белорусской авиакомпанией "Белавиа". "Будет согласовываться расписание, заключаться договоры с обслуживающими организациями. Как часто российская авиакомпания будет летать в Минск и Гомель, пока неизвестно", - отметил он.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот" AFLT, базируется в московском аэропорту "Внуково". За первые три квартала 2017 года компания нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, до 3,3 миллиона человек.

В конце ноября генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков рассказывал журналистам, что "Победа" получили допуск на рейс "Санкт-Петербург - Минск" со стороны РФ, теперь МИД направит ноту в правительство Белоруссии, и в течение месяца этот вопрос будет решаться. Главное требование будет - согласование тарифов, добавил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ