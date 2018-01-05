Эксперты: Турпоток из России в 2018 году вырастет благодаря Египту

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Эксперты рынка прогнозируют, что в 2018 году произойдет некоторое увеличение турпотоков на выездных направлениях РФ, однако, скорее всего, динамика роста будет ниже, чем в 2017 году, когда российские туристы массово вернулись на курорты Турции.

В первую очередь, на спрос повлияет ситуация с Египтом, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Пока можно прогнозировать, что если Египет откроют к летнему сезону, в мае-июне, прирост по остальным направлениям составит 10%, часть турпотока перераспределится на Египет. Если с открытием затянут до конца лета, то прирост составит 12-15%, и произойдет существенное перераспределение спроса на зимний сезон", - оценила ситуацию она.

При этом аналитики предполагают, что ситуация с внутренним туризмом будет более сложная, так как именно этот сегмент рынка, скорее всего, ожидает стагнация. Впрочем, если цены на отдых внутри страны сохранятся на уровне 2017 года, то возможен и небольшой прирост.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА

Туристический рынок России также ожидает, что с 1 января 2018 года начнет функционировать система "электронной путевки", которой туристические компании пока будут пользоваться добровольно. Электронная путевка стала ответом на вызовы 2014-2015 годов, когда в результате череды банкротств крупных туроператоров особенно остро встал вопрос защиты прав и законных интересов российских туристов.

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что электронная путевка станет принципиально новым механизмом контроля продаж туристического продукта туроператорами: "Массовое внедрение новой информационной системы позволит существенно повысить прозрачность рынка туристических услуг, что, в свою очередь, позитивно скажется на качестве туристского продукта, предлагаемого населению".

"При разработке "Электронной путевки" обеспечен необходимый уровень информационной безопасности и защиты персональных данных, что делает ее надежной и комфортной как для участников рынка, так и для туристов", – добавил он.

Согласно данным ведомства, сейчас электронной путевкой в тестовом режиме пользуются около 100 туроператоров. Планируется, что примерно через год новая система должна стать обязательной для всех туроператоров России.

В то же время Ломидзе высказывает мнение, что система "электронная путевка" технически еще не готова к полноценному использованию в туристическом бизнесе.

"80% туроператоров работают с программой "Мастер-Тур", и под него система "электронной путевки" не интегрируется — значит, все данные придется вводить исключительно вручную", - сказала она РИА Новости.

Споры, которые возникают по поводу новой электронной системы в туризме, подтверждают предположение, что наступающий год станет переходным периодом для освоения электронной путевки в масштабах страны.

КОЛИЧЕСТВО ТУРКОМПАНИЙ УМЕНЬШИТСЯ

С тех пор как в 2014 году российский рынок накрыла волна банкротств туристических компаний, оставившая без отдыха и денег тысячи граждан, страна продолжает болезненно реагировать на любые экономические колебания и прочие факторы, способные подорвать стабильность туристической отрасли.

Представить АТОР предвидит продолжение процесса снижения количества действующих туроператоров и турагентов: "Мы считаем, что в 2018 году количество туристических агентств сократится. Это произойдет после того, как с 1 января вступят в силу новые законодательные инициативы, и в ходе естественного отбора, который происходит сейчас на рынке".

"Конкуренция обострится, количество участников рынка сократится, но, на наш взгляд, это будет иметь оздоравливающий эффект для туристической отрасли", - добавила Ломидзе.

"Хочу подчеркнуть, что все эти процессы не затронут потребителей. Сокращение юридических лиц не всегда означает банкротства, хотя не исключено, что и банкротства будут. Однако они будут мелкие, незначительные, без скандалов и без тысяч туристов, которые останутся без отдыха, или туристов, которых невозможно будет вывезти из-за границы", — заключила она.