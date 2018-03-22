Акционеры Tesla оставили Илона Маска без зарплаты

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Акционеры американской компании Tesla, которая занимается разработкой и производством электромобилей, одобрили лишение на 10 лет фиксированной заработной платы генерального директора и основателя Илона Маска. Вместо зарплаты он будет получать опционы на акции Tesla, сообщает CNBC.

Главным условием получения опциона, который разбит на 12 частей по 1% акций компании в обращении, станет достижение целевых показателей Tesla в следующие 10 лет.

Агентство Bloomberg в свою очередь отмечает, что данный опцион будет самой крупной компенсацией такого рода в истории. Маск не будет получать зарплату в этой компании все 10 лет действия данного опциона.

По мнению акционеров компании, именно такой способ оплаты Маска наиболее соответствует интересам инвесторов: это увеличит капитализацию Tesla даже в случае, если целевые показатели не будут достигнуты полностью. Условия также не дадут Маску покинуть компанию раньше.

Сейчас у основателя компании Маска около 20% акций компании. Текущая капитализация Tesla составляет около $52 млрд.