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Google разрабатывает блокчейн-технологию для своего облачного бизнеса


Компании / Технологии
  • #Логотип Google
    © flickr.com, Robert Scoble

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Google работает над созданием связанной с блокчейном технологии для своего облачного бизнеса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Согласно одному из источников, Google, принадлежащая Alphabet Inc., разрабатывает собственный распределенный цифровой реестр, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций. Источник добавил, что такое нововведение должно будет дать облачному подразделению компании конкурентное преимущество.

Компания также занималась покупкой и инвестированием в стартапы, связанные с цифровыми реестрами, и многие из этих сделок не были анонсированы, добавил источник. В 2016 году Google запустила для разработчиков пробную версию для тестирования блокчейн сервиса в своем облаке, и в настоящее время компания изучает более широкие способы для внедрения технологии, приводит агентство слова источников.

Технология блокчейн (blockchain) - система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

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