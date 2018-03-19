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Найден крадущий деньги через звонки со смартфонов Android вирус


Компании / Технологии

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Специалисты компании Symantec, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации, сообщили о появлении новой версии вируса Fakebank, который атакует устройства на платформе Android с целью перехвата звонкков пользователей в банки.

Обнаруженный вирус может использоваться злоумышленниками как с исходящими, так и с входящими звонками.

Если пользователь зараженного вирусом смартфона звонит в банк, вредоносная программа перенаправляет вызов на номер мошенников, которые в свою очередь могут использовать полученные данные с целью хищения денег.

В случаях, когда мошенники сами связываются с потенциальными жертвами, Fakebank маскирует их звонок под вызов из кредитной организации.

Эксперты Symantec советуют пользователям смартфонов не устанавливать на свои гаджеты приложения из непроверенных магазинов, а также регулярно обновлять программное обеспечение.

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