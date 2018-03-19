Apple выпустит свой MicroLED-дисплей, чтобы не зависеть от Samsung

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple планирует создать свой MicroLED-дисплей нового поколения, который сделает смартфон тоньше, а изображения ярче, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что эта разработка станет первым экраном собственного производства Apple: дисплей заменит OLED-дисплеи от корейских производителей Samsung и LG, которые ставились на устройства американской компании ранее.

Как рассказал источник в Apple, это будет дисплей нового поколения в мобильной индустрии: он сможет сделать смартфон тоньше, изображение - ярче, а экран будет потреблять меньше электроэнергии, чем используемый ранее OLED.

Сильной стороной разрабатываемого экрана является то, что для работы устройства ему не нужна подсветка: каждый пиксель излучает свет сам.

Компанию-разработчик таких экранов Apple купила в 2014-м, это производитель дисплеев LuxVue.