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Цифровые стартапы просят поддержки властей РФ в продвижении на глобальные рынки


Компании / Технологии

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Руководители российских технологических стартапов просят правительство субсидировать развитие технологий для цифрового сельского хозяйства, такое предложение высказал основатель компании "Инфобис" Павел Линник на встрече с первым замглавы аппарата правительства, руководителем правительственной подкомиссии по цифровой экономике Максимом Акимовым.

Компания разрабатывает систему "Агросигнал", которая позволяет с помощью специальных датчиков, устанавливаемых на сельхозтехнике, оперативно контролировать ход сельскохозяйственных работ.

В ходе встречи, которая состоялась в офисе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), предприниматели обратили внимание на вопрос субсидий сельхозпроизводителям на приобретение оборудования GPS/ГЛОНАСС, систем точного земледелия и оборудования в сфере интернета вещей. 

Руководители технологических стартапов сообщили о желании получать поддержку от государства при продвижении своих продуктов на глобальные рынки, о необходимости поддержки крупных проектов со стороны институтов развития, и отметили отсутствие механизмов государственно-частного партнерства в сфере IT. 

Представитель санкт-петербургской компании Stafory, разработавшей робота-рекрутера на базе искусственного интеллекта "Робот Вера", отметил, что принятие закона о ГЧП и концессиях принесет плюсы для всех: люди получат качественный и удобный продукт, федеральные и региональные органы власти снизят стоимость создания систем, а частные разработчики получат доступ к новому рынку и смогут коммерциализировать продукт за счет дополнительных пользовательских сервисов. 

При этом предприниматели отметили стремительный рост российского рынка коллективных инвестиций в цифровые стартапы. Глава краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин заявил, что объем этого рынка, по его оценке, может достичь 10 миллиардов рублей уже в текущем году.

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