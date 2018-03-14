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Broadcom отозвала предложение по покупке Qualcomm


Компании / Технологии
  • #Продвинутый бизнесмен
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Broadcom Ltd. сегодня отозвала недружественное предложение по покупке Qualcomm Inc., завершив многомесячную борьбу, кульминацией которой стало решение Дональда Трампа заблокировать сделку по покупке американского производителя чипов за 117 млрд долларов из соображений национальной безопасности, сообщает Dow Jones.

Broadcom также отозвала своих кандидатов в совет директоров Qualcomm.

Как указала компания в заявлении, она разочарована необходимостью такого шага. При этом Broadcom по-прежнему намерена перерегистрироваться в США.

Если бы сделка состоялась, сингапурская корпорация получила бы контроль над ключевым игроком рынка телекоммуникационной продукции. Еще в понедельник Broadcom оценивала перспективы сделки положительно. Сингапурская компания была готова выплатить за американского производителя 117 миллиардов долларов, сделку планировалось завершить к началу апреля. До этого Qualcomm дважды отклоняла предложение Broadcom о покупке: в ноябре Broadcom была готова заплатить 103 миллиарда долларов за приобретение конкурента, а в начале февраля — 121 миллиард долларов.

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