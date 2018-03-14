Франция подаст в суд на Google и Apple из-за "злоупотреблений в договорных отношениях"

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция подаст в суд на Google и Apple <AAPL> за навязывание стартапам и разработчикам цен и других договорных условий, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

Reuters цитирует выступление Ле Мэра на радио. Тот заявил, что Франция подаст на технологических гигантов в парижский суд по торговым делам за "злоупотребления в договорных отношениях".

Он также ожидает, что ЕС закроет налоговые лазейки, которыми пользуются эти и схожие с ними компании, к началу 2019 года.