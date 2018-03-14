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Apple объявила дату следующей презентации новинок‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американская компания-производитель гаджетов Apple назвала дату своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018, где корпорация представит новые версии ОС: macOS, iOS, watchOS и tvOS.

Презентация пройдет с 4 по 8 июня текущего 2018 года в Сан-Хосе (штат Калифорния) в McEnery Convention Center, регистрация для участников открыта до 22 марта.

Отмечается также, что презентационный зал может вместить свыше 6 тысяч человек.

Среди гостей презентации ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира.

Эксперты прогнозируют, что в ходе мероприятия компания представит обновленные версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS.

Отдельно специалисты ожидают презентацию новых гаджетов Apple. Ранее сообщалось, что компания планирует в этом году выпустить несколько новых гаджетов с функцией распознавания лиц Face ID, бюджетную версию ноутбука MacBook (стоимость в рознице ожидается на уровне $900), а также беспроводные наушники с шумоподавляющей функцией.

Apple выпустит бюджетный MacBook стоимостью $900 >>

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