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Apple приобрела сервис Texture для чтения журналов


Компании / Технологии

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple AAPL купила сервис для чтения журналов Texture, который дает пользователям неограниченный доступ к любимым записям. Об этом сообщается на сайте Apple.

Пользователи Texture за ежемесячную абонентскую плату смогут читать и просматривать высококачественные материалы свыше 200 крупнейших изданий мира.

"Мы привержены качественной журналистике из надежных источников и позволяем журналам продолжать создавать красиво оформленные и интересные истории для пользователей", - отмечает Apple.

Утоячняется, что сервис Texture был создан в 2010 году и за это время стал одной из главных площадок, предоставляющих пользователям возможность мгновенного доступа к ряду наиболее популярных журналов.

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