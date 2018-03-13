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Apple выпустит бюджетный MacBook стоимостью $900


Компании / Технологии

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple заявила о намерении выпустить бюджетный ноутбук популярной серии MacBook, стоимость  которого составит $900, сообщает DigiTimes.

отмечается, что новый ноутбук будет оснащен 13,3-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей. Пока неизвестно, к какой линейке макбуков - Pro или Air - будет относиться новинка.

Матрицу для новых ноутбуков будет производить корейская компания LG Display. Первые поставки комплектующих для производства стартуют в апреле текущего года. Серийное производство ноутбуков намечено на май либо начало июня.

Официальная презентация "ноутбука для бедных" может пройти в июне, на конференции для разработчиков WWDC.

Цена новинки составит примерно $900, что составляет около 50 тысяч рублей.

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