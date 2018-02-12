Расходы россиян на внутрисетевой роуминг с декабря снизились в 3-5 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Расходы россиян на внутрисетевой роуминг в течение декабря 2017 года и первого квартала этого года снизились в среднем в три-пять раз, заявил на встрече с главой республики Крым в Симферополе глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"В декабре 2017 года и в течение первого квартала 2018 года все ключевые операторы пошли на существенное снижение каких-то дополнительных платежей в случае роуминга… Снижение этих расходов произошло в среднем в три-пять раз, в разных тарифных планах это разные цифры", - сказал Никифоров, подчеркнув, что снижение расходов будет продолжаться и дальше.

"Это продолжающийся процесс, то есть снижение будет продолжено", - сказал министр.

ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой тройки" - МТС MTSS, "Вымпелкома" и "Мегафона" MFON, - сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений. Последним в понедельник было заведено дело в отношении "Вымпелкома". По мнению ФАС, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно.

"Вымпелком" в свою очередь заявил, что не согласен с выводами антимонопольного ведомства: схема изменения тарификации услуг связи в поездках по России предоставлена в установленные сроки и, по мнению оператора, в полном объеме реализует требования предупреждений ФАС. "Мегафон" и МТС на минувшей неделе выступили с подобными заявлениями, выразив готовность предоставить дополнительную информацию и обоснование цен в новых схемах тарификации во внутрироссийском роуминге.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. В конце декабря служба продлила до 31 января для МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" исполнение предупреждения, для Tele2 мера была продлена до конца мая.