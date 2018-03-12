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В 2018 году Apple выпустит несколько новинок с функцией Face ID‍


Компании / Технологии
  • Apple провалила презентацию iPhone X: расхваленная функция Face ID не сработала
    © Apple

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Американская компания Apple готовит выпуск серии гаджетов с функцией Face ID, сообщила венчурная фирма Loup Ventures со ссылкой на инсайдеров.

В финансовом отчете, оказавшемся в руках у инсайдеров, отмечается, что главный поставщик датчиков VCSEL - компания Finisar- в настоящее время наращивает объемы производства комплектующих. VCSEL лежат в основе системы распознавания лиц Face ID. Резкий рост поставок, отметил поставщик, запланирован на вторую половину текущего 2018 года.

Эксперты рынка смартфонов и другой техники отмечают, что рост поставок комплектующих означает, что Apple запустит новые устройства в производство во второй половине текущего года. Скорее всего, отмечают специалисты, компания выпустит три новых гаджета с системой распознавания лиц Face ID.

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