Россияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone‍

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Сотрудники юридической компании NLF Group и Lex Borealis в начале начавшейся недели подадут иски в суд к американской корпорации Apple в интересах российских пользователей гаджетов, которые столкнулись с преднамеренным замедлением работы смартфонов iPhone не самых последних поколений. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 15 января.

Изданию рассказали в юридических фирмах, что исковые заявления планируется подать в московский Тверской суд и другие судебные инстанции.

Первый пул истцов — около десяти человек - у юристов уже есть. В случае успешного решения по делу они рассчитывают довести количество истцов до нескольких сотен.

отмечается, что NLF Group оплачивает судебные расходы истцов в обмен на долю в материальной компенсации, полученной в результате положительного решения.

Как отметили представители владельцев устройств Apple, замедление работы смартфонов iPhone по закону "О защите прав потребителей" должно быть истолковано судом как "очевидный недостаток товара". По мнению юристов, главная задача этих исков — признание незаконной практики последующего ухудшения потребительских свойств купленных в России гаджетов.

Напомним, что в конце декабря прошлого года стало известно о том, что американская Apple намеренно начала тормозить работу своих устройств прошлых поколений. Компания признала этот факт, заявив, что это замедление работы iPhone было создано для продления срока службы устройств и избежания внезапных отключений. Помимо этого производитель пообещал снизить стоимость негарантийной замены батареи на устройстве с $79 до $29. По подсчетам банка Barclays, из-за этого Apple может понести убытки в $10 млрд.