МТС, "Вымпелком" и другие операторы перепишут законы в сфере ИT и связи‍

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Медиа-коммуникационный союз (МКС), в который входят крупнейшие в России телекоммуникационные компании и медийные холдинги, начал работу над разработкой Инфокоммуникационного кодекса. Как пишет РБК в понедельник, 15 января, этот кодекс должен стать единым документом, который заменит собой действующие законы в сфере связи и IT. в стране.

Как рассказал изданию представитель МКС, существующие в настоящее время в РФ законы ориентированы на техническое регулирование и опаздывают за развитием отношений в медиакоммуникационной отрасли. Новое законодательство, отмечает источник, будет учитывать как технологии и отношения в рамках данной сферы, так и заложенные в развитии таких технологий риски, а также обмен данными между устройствами, обеспечение прав на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных в рамках Конституции Российской Федерации.

Помимо этого в МКС пояснили, что создание такого кодекса начало обсуждаться еще около 10 лет назад.

Напомним, что в МКС, созданный в 2014 году, вошли такие крупные операторы сотовой связи, как "Ростелеком", МТС, "МегаФон" и "Вымпелком", а также медиахолдинги "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа", "СТС Медиа" и прочие.