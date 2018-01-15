FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

МТС, "Вымпелком" и другие операторы перепишут законы в сфере ИT и связи‍


Компании / Технологии / Экономика

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Медиа-коммуникационный союз (МКС), в который входят крупнейшие в России телекоммуникационные компании и медийные холдинги, начал работу над разработкой Инфокоммуникационного кодекса. Как пишет РБК в понедельник, 15 января, этот кодекс должен стать единым документом, который заменит собой действующие законы в сфере связи и IT. в стране.

Как рассказал изданию представитель МКС, существующие в настоящее время в РФ законы ориентированы на техническое регулирование и опаздывают за развитием отношений в медиакоммуникационной отрасли. Новое законодательство, отмечает источник, будет учитывать как технологии и отношения в рамках данной сферы, так и заложенные в развитии таких технологий риски, а также обмен данными между устройствами, обеспечение прав на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных в рамках Конституции Российской Федерации.

Помимо этого в МКС пояснили, что создание такого кодекса начало обсуждаться еще около 10 лет назад.

Напомним, что в МКС, созданный в 2014 году, вошли такие крупные операторы сотовой связи, как "Ростелеком", МТС, "МегаФон" и "Вымпелком", а также медиахолдинги "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа", "СТС Медиа" и прочие.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ