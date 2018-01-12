Intel предупредила, что ее обновления для устранения ошибок чипов также не лишены дефектов

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Intel негласно советует клиентам воздержаться от установки обновлений, которые необходимы для устранения новых уязвимостей системы безопасности, отмеченных практически на всех процессорах компании. Выяснилось, что обновления сами не лишены дефектов, сообщает Dow Jones.

Это указывает на сложность проблемы, с которой столкнулась Intel, пытаясь устранить беспрецедентные уязвимости. О них стало известно более недели назад.

В конфиденциальных документах, предоставленных клиентам в среду и оказавшихся в распоряжении The Wall Street Journal, Intel указала, что обнаружила три проблемы в обновлениях, подготовленных за последнюю неделю для "микрокода" - программного обеспечения, устанавливаемого непосредственно на процессоре. Обновления Intel отличаются от патчей, созданных такими разработчиками операционных систем, как Microsoft <MSFT> Corp.

Intel в техническом бюллетене советует клиентам "повременить с дополнительным использованием этих обновлений для микрокода". "Intel будет часто предоставлять обновления", - добавила компания.

Документ был разослан производителям компьютеров и крупным провайдерам облачных услуг вслед за тем, как появилось несколько сообщений о том, что после обновлений некоторые компьютеры пришлось перезагружать, пояснил Стивен Смит, генеральный управляющий группы дата-центров Intel.

Неисправности, по его словам, "не имеют отношения к безопасности". Смит добавил, что они влияют на ряд более старых чипов для ПК и серверов Intel, в том числе на процессоры Broadwell, созданные в 2015 году, и чипы Haswell, относящиеся к 2013 году.

Intel, как пояснил Смит, рекомендует клиентам воспользоваться обновлениями микрокода, доступными у производителей компьютеров, но при этом советует производителям ПК и провайдерам облачных услуг воздержаться от использования обновлений микрокода Intel.

Один из партнеров Intel, ознакомившийся с ее документами, видит проблему в том, что компания уведомляет только избранных клиентов. Intel в открытом доступе "предоставила обновления микрокода, но при этом не опубликовала важную техническую информацию о том, что рекомендует не использовать их", сказал партнер.

По словам Смита, Intel планирует разместить новую информацию о данной проблеме на своем сайте.

Intel, которая доминирует на рынке чипов для ПК и серверов, на прошлой неделе сказала, что в ближайшее время намерена обеспечить обновления микрокода для 90% процессоров, которые она выпустила за последние пять лет.