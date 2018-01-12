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Эксперты обнаружили способ прочитать чужую переписку в WhatsApp‍


Компании / Технологии

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Немецкие специалисты нашли способ прочитать переписку в созданном закрытом групповом чате в мобильном приложении мессенджера WhatsApp, пишет The Verge.

Эксперты по информационной безопасности смогли прочитать переписку в чужом закрытом чате, несмотря на то, что она была зашифрована мессенджером.

Возможность прочитать переписку в чужом чате имеет только тот, у кого есть доступ к серверам приложения, то есть - администрация.

После того как эксперты оказались в чате, они смогли воспользоваться этой уязвимостью и добавили в него стороннего человека, не имея при этом прав создателя беседы. В результате новый участник чата смог получить ключ шифрования и прочитать все сообщения группы. Отмечается, что эта уязвимость не дает новому пользователю читать прошлые сообщения в чате.

В свою очередь начальник службы безопасности американской соцсети Facebook, которая в настоящее время владеет WhatsApp, Алекс Стамос заявил, что подключенного "шпиона" все участники беседы чата видят. Поэтому, отметил представитель компании, нежелательного пользователя можно легко удалить из общей переписки и продолжить общение.

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