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Из Tesla Model S сделали самый быстрый бронированный автомобиль‍


Компании / Индустрия / Технологии
  • #Беспилотный автомобиль Tesla Model S
    © AFP, Odd Andersen

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. На базе электромобиля Илона Маска Tesla Model S другая американская компания - Armormax - создала самый быстрый бронированный автомобиль в мире.

Как сообщает Armormax, новый бронеэлектрокар стал тяжелее исходного авто только на 250 кг. Весит бронированная машина 2 289 кг.

Насколько именно изменились динамические характеристики Tesla Model S - компания не сообщает. Напомним, что в модификации электрокара P100D в комплекте идет 224-сильный электрический агрегат на передней оси и 476-сильный — на задней. Электромобиль способен ускоряться с места до 96 км/ч за 2,3 секунды, максимальная скорость ограничена показателем в 250 км/час. Максимальный запас хода электрокара на одном подзаряде превышает 400 км.

Кузов нового транспортного средства усилили особым волокном, благодаря чему он может выдерживать попадания в корпус пуль, выпущенных из огнестрельного крупнокалиберного оружия. Такому усилению подверглись крыша, двери, пол и стойки Tesla Model S.

Отмечается также, что специалисты смогли добиться повышения прочности кузова автомобиля за счет ламинированного синтетического волокна, а также особого баллистического сплава, который до этого подвергался термической обработке.

Окна Tesla Model S были оснащены многослойным оргстеклом и ламинированным поликарбонатом. Эксперты компании пояснили, что они полностью отказались от стали при бронировании машины.

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