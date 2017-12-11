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МТС застрахует электронные кошельки абонентов от хищений хакерами


Компании / Технологии / Услуги / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. ПАО "МТС" MTSS, крупнейший в РФ сотовый оператор, и ООО "Зетта Страхование" запускают услугу страхования денежных средств в сервисе "Кошелек МТС Деньги" от рисков хищения хакерами, рассказал РИА Новости пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.

По его словам, услуга предполагает возмещение средств клиента до 10 тысяч рублей, похищенных злоумышленниками в результате заражения пользовательского устройства вредоносным программным обеспечением или введения пользователя в заблуждение посредством социальной инженерии. Страховку оплачивает МТС, для пользователя сервиса она обходится бесплатно.

"Это первая в России услуга по страхованию содержимого электронных кошельков", - заверил Солодовников.

Он уточнил, что страхование предоставляется на территории России всем пользователям "Кошелька МТС Деньги", прошедшим идентификацию в сервисе. При наступлении страхового случая достаточно заблокировать "Кошелек МТС Деньги", позвонив в контактный центр МТС, а затем обратиться в салон связи компании с письменным заявлением о получении возмещения с указанием суммы и даты несанкционированной транзакции. Возмещение в виде электронных денежных средств зачисляется на счет сервиса в течение 10 дней.

"Защита электронных инструментов платежа становится все более актуальной. Цифровизация проникает во все сферы человеческой жизни и мошенничество смещается из физического мира в виртуальный. Угроза кибер-рисков возрастает, поэтому, уверен, нам удалось предложить своевременное решение, востребованное рынком", - заявил генеральный директор "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов.

Пресс-секретарь "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Анна Айбашева рассказала, что "Билайн" предоставляет клиентам целый комплекс страховых продуктов, в том числе страхование устройств, недвижимости и здоровья. В декабре компания запустила услугу страхования банковских карт, в рамках которой один страховой полис позволяет обеспечить комплексную защиту всех имеющихся у клиента банковских карт от наиболее распространенных рисков - несанкционированного списания, механических повреждений, размагничивания, утраты, кражи и других противоправных действий, а также мошеннических действий работников торгово-сервисных и иных организаций с использованием данных карты.

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