Apple в феврале передаст свои облачные операции в Китае местному партнеру

ПЕКИН, 10 янв - ПРАЙМ. Apple <AAPL> Inc. сообщила, что 28 февраля передаст свои облачные операции в Китае местной госкомпании в соответствии с законом, который предписывает, что данные о местных клиентах должны храниться в стране, сообщает Dow Jones.

После передачи все фотографии, документы и сообщения, загруженные пользователями Apple на территории Китая, будут храниться в дата-центре в юго-западной провинции Гуйчжоу. Им управляет местный партнер Apple – Guizhou-Cloud Big Data Industry Co., Ltd.

Клиентам, которые подписаны на сервис iCloud в Китае, сейчас рассылаются уведомления об изменениях. С 28 февраля они могут либо продолжить пользоваться сервисом iCloud, либо деактивировать его.

По словам Apple, в следующие семь недель она позаботится о том, чтобы клиенты узнали о предстоящих изменениях. Компания напомнила, что обладает "сильной системой защиты личных данных и безопасности клиентов и никакие лазейки не позволят проникнуть в наши системы".

Китай недавно ужесточил контроль за сферой облачных услуг, заявив, что должен обеспечить сохранность частных данных своих граждан. В конце прошлого года, чтобы соблюсти новые правила, Amazon Web Services продала своему местному партнеру компьютерное оборудование, использовавшееся для ее облачных услуг в Китае.

Apple анонсировала планы о передаче облачных данных своему партнеру из Гуйчжоу прошлым летом. На этой неделе компания сообщила дату передачи и другие подробности, о чем первой написала газета People's Daily.

В прошлом году по требованию Пекина Apple закрыла сотни приложений для создания виртуальных частных сетей, или VPN, которые предоставляют пользователям доступ к заблокированным сайтам. Генеральный директор Apple Тим Кук на декабрьском бизнес-форуме, прошедшем в Гуаньчжоу, выступил в защиту этой меры. Он заявил, что компания должна соблюдать китайские законы, чтобы иметь возможность вести операции на местном рынке, а не быть просто наблюдателем.