"Яндекс" выделил направление медиасервисов в отдельную бизнес-единицу

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. "Яндекс" YNDX выделил направление медиасервисов - "Яндекс.Музыка", "Кинопоиск", "Яндекс.Афиша" и "Яндекс.Телепрограмма" - в отдельное бизнес-подразделение, говорится в сообщении интернет-компании.

Руководителем направления остается Артем Савиновский.

"В последние два года медиасервисы показывают отличные результаты. ... Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем - помогать своими достижениями большому "Яндексу", как это уже делают Такси, Авто.ру и Маркет", - заявил генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож, слова которого приводятся в сообщении.

Общая аудитория медиасервисов "Яндекса" составляет свыше 50 миллионов пользователей ежемесячно. Основным драйвером роста выручки медиасервисов является "Яндекс.Музыка", которая монетизируется через платные подписки, рекламу и партнерские проекты. По итогам 2016 года, выручка компании от экспериментальных направлений, в частности, медиасервисов составила 830 миллионов рублей, что на 88%, или в 1,9 раза, выше показателя 2015 года.