Роскомнадзор планирует встретиться с Facebook в первой декаде февраля

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор планирует в первой декаде февраля провести встречу с представителями Facebook FB, в ходе которой стороны обсудят выполнение закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Встреча ориентировочно запланирована на первую декаду февраля", - сказал представитель Роскомнадзора, отвечая на соответствующий вопрос.

В ноябре 2017 года глава ведомства Александр Жаров говорил, что представители Facebook намерены встретиться с Роскомнадзором в конце декабря - начале января. Он уточнил, что в ходе предстоящих переговоров стороны намерены обсудить, в частности, вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Twitter, по данным Роскомнадзора, планирует локализовать базы данных россиян на территории России к середине 2018 года.