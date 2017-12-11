"Вымпелком" сменил финансового директора

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Бывший член правления "Ингосстраха" ings Андрей Ларкин назначен главным финансовым директором "Вымпелкома", сообщает оператор во вторник.

"ПАО "Вымпелком"... объявляет о назначении Андрея Ларкина исполнительным вице-президентом, главным финансовым директором компании с 1 января 2018 года. Он также войдет в состав правления ПАО "Вымпелком", — говорится в сообщении.

На этой позиции Ларкин сменит Фабрицио Мамбрини, который продолжит работу в группе Veon и будет курировать финансовые функции бизнес-единиц России и Италии.

Ранее Ларкин занимал должность заместителя исполнительного вице-президента, главного финансового директора "Вымпелкома". До прихода в "Вымпелком" занимал пост заместителя гендиректора по финансово-экономической деятельности "Ингосстраха" и входил в правление компании. В 2000 году стал членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА).

Совет директоров "Вымпелкома" в ноябре прошлого года также избрал на пост генерального директора бывшего вице-президента по стратегии и маркетингу МТС MTSS Василя Лацанича с 10 января 2018 года.

Российский "Вымпелком" (бренд "Билайн") и итальянский Wind Telecomunicazioni являются крупнейшими активами холдинга Veon. Холдинг объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, ЦАР и Канаде.