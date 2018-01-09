Эксперты обнаружили майнинг-программу, которая посылала доход в КНДР‍

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности компании AlienVault обнаружили приложение, которое устанавливало на зараженный вирусом компьютер программу для добычи криптовалюты (майнинга), а полученный в результате доход перенаправляло на сервер в Северной Корее, пишет РИА Новости.

"Это установщик программного обеспечения для добычи криптовалюты Monero. Любая добытая валюта пересылается в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в КНДР", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте AlienVault.

Это приложение создано 24 декабря 2017 года.

Эксперты кибербезопасности добавляют, что сейчас адрес сервера не доступен. Это в свою очередь может свидетельствовать либо о прекращении работы вирусной программы, либо о том, что сервер в КНДР использовался для маскировки настоящего источника приложения.