Facebook и Xiaomi выпустят в Китае очки виртуальной реальности

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Facebook <FB> Inc. и китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp. совместно выпустят в Китае устройство виртуальной реальности. За счет этого американская технологическая компания подучит точку опоры на растущем рынке, на котором ее основной бизнес давно уже под запретом, сообщает Dow Jones.

Как Facebook указала в понедельник, они с китайской компанией совместно разрабатывают очки виртуальной реальности Mi VR Standalone, которые будут продаваться исключительно в Китае. Новое устройство создано по подобию ранее анонсированных очков Oculus Go – устройства Facebook стоимостью 199 долларов, которое компания планирует выпустить за пределами Китая в начале этого года.

Компания из Кремниевой долины также отметила, что Xiaomi является ее партнером по производству Oculus Go. Facebook отказалась прокомментировать вопрос о наличии какого-либо соглашения о разделении выручки с Xiaomi, которая возьмет на себя основную роль в выпуске Mi.

На этом устройстве будет стоять логотип Oculus, за счет чего Facebook будет представлена в Китае, где ее сервисы заблокированы с 2009 года. Чтобы достичь ранее поставленной задачи по "объединению мира", Facebook нужен крупный и растущий рынок Китая, но китайские власти, судя по всему, не намерены менять свою политику.

Согласно представителю Facebook, компании не будут обмениваться данными о пользователях. Владельцы гарнитуры Xiaomi не получат доступ к основному сервису Facebook, месячная аудитория которого в мире составляет более двух миллиардов человек. Однако разработчики, использующие платформу Oculus, смогу размещать контент для китайской платформы Mi.

Oculus Go и Xiaomi Mi работают автономно, то есть их не требуется подключать к компьютеру или мобильному телефону. Это отличает их, например, от первой гарнитуры Oculus – очков Rift, для которых требуется мощный компьютер, – и от совместной разработки Facebook и Samsung Electronics Co. – устройства Samsung Gear VR, работающего с мобильными телефонами.