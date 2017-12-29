Apple извинилась за замедление работы смартфонов со старыми аккумуляторами

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Apple <AAPL> Inc. извинилась за свой способ разрешить опасения о работе iPhone с более старыми аккумуляторами. Компания пошла на нетипичный для себя шаг в свете многочисленных жалоб потребителей, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Некоторые из вас сочли, что Apple подвела вас, – написала вчера компания на своем сайте. – Мы приносим извинения".

По словам Apple, она снизит цены на замену аккумуляторов, а в наступающем году представит ПО, которое будет отслеживать работу батарей на iPhone. Кроме того, она подготовила страницу с подробными ответами на все вопросы о работе аккумуляторов.

Apple попала под шквал критики в начале декабря: пользователи и аналитики технологического сектора отметили замедление работы более старых моделей iPhone. На прошлой неделе волна критики усилилась: Джон Пул, основатель фирмы Geekbench, которая занимается тестированием производительности компьютерных устройств, написал в блоге, что Apple намеренно ограничивает производительность смартфонов с более старыми аккумуляторами.

Тогда компания пояснила, что замедляет работу смартфонов из-за устаревших батарей, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение телефонов и защитить их "электронную начинку". Изначально она замедляла работу более старых моделей смартфонов, включая iPhone 6, 6s и SE, но в последнее время применила эту практику на более современных моделях iPhone 7.

Блогеры и технологические специалисты раскритиковали Apple за сокрытие этих фактов. Некоторые пользователи начали сомневаться в качестве устройств Apple и причинах, стоявших за ее решением. Многие потребители решили судиться с Apple.

"Мы никогда намеренно не укорачивали срок службы наших устройств и не ухудшали качество обслуживания, чтобы заставить клиентов купить новые модели. И не станем делать это впредь", – подчеркнула компания в четверг.

Она добавила, что снизит стоимость замены батареи на устройствах после окончания гарантийного срока: для обладателей iPhone 6 или более поздней модели стоимость замены теперь составит 29 долларов вместо 79 долларов. По словам Apple, в начале 2018 года она планирует обновить свою операционную систему для мобильных устройств, что позволит отслеживать износ аккумулятора.

Снижение стоимости замены батарей может побудить потребителей дольше пользоваться своими устройствами. По данным Guggenheim Partners, срок между покупками новых устройств уже увеличился с двух лет до трех. В последние годы это привело к замедлению роста продаж iPhone. Поставки iPhone достигли своего пика на уровне 231 млн единиц в 2015 финансовом году, а в 2017 финансовом году они снизились до 216 млн.