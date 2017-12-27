WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах в 2018 году‍

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp в новом 2018 году перестанет поддерживать работу на старых смартфонах с рядом популярных операционных систем, пишет International Business Times.

Как стало известно изданию, отказ от работы на старых гаджетах будет происходить поэтапно: в конце функционирования на старых смартфонах в приложении у пользователей пропадут некоторые функции.

Так, например, приложение перестанет поддерживать работу и обновления с ОС Windows 8.0 и старше, а также устройствами на базе BlackBerry OS и BlackBerry 10.

Помимо этого, мессенджер перестанет поддерживать работу на Nokia S40, а до 2020 года постепенно откажется от смартфонов, которые работают на Android 2.3.7 и старше.