"Финтех": Visa и Mastercard пока никто не исключал из ассоциации

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Финтех" (АФТ) заявила, что платежные системы Visa и Mastercard не исключались из Ассоциации, на данный момент с ними не заключен договор о членстве, и этот вопрос будет рассмотрен в следующем году, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что Visa и Mastercard были исключены из ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, спустя примерно две недели после вступления.

"Согласно внутренним процедурам, наблюдательный совет даёт рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированным членом. В отношении Mastercard и платежной системы Visa такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года; вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году", - сообщили в пресс-службе ассоциации.

В пресс-службе ассоциации уточнили, что всего на настоящий момент в организации состоит 23 участника: 12 членов, среди которых Банк России, Сбербанк SBER, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, НСПК, QIWI, "ФК Открытие", "Ак Барс", РНКО "Платежный центр", "Тинькофф банк", Райффайзенбанк, и 11 ассоциированных членов, включая Бинбанк, "СКБ банк", Совкомбанк, "МБ Инновации", Ростелеком RTKM, МТС MTSS.

Ассоциация "Финтех" создана в конце 2016 года. Целью работы ассоциации является разработка и внедрение новых технологических решений в целях обеспечения развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики РФ.