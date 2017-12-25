Китайская Vivo намерена к 2019 г занять до 7% рынка смартфонов в РФ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Китайская компания Vivo, крупный мировой производителей смартфонов, рассчитывает занять до 7% российского рынка к концу 2018 года, начиная с текущего года продажи своей продукции в РФ, сообщил в интервью агентству "Прайм" гендиректор Vivo в России Ляо Люся.

В декабре Vivo представила в Москве свои флагманские смартфоны V7 и V7+. Их продажи стартовали 16 декабря. Россия для производителя - первый европейский рынок, до этого Vivo продавала телефоны в Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Говоря о российском рынке, Ляо Люся отметил, что в первом квартале 2017 года продажи мобильных телефонов в РФ выросли на 6,2% в денежном выражении - до 79,4 миллиарда рублей.

При этом доля смартфонов в продажах составила 95,7% в денежном выражении, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Он также привел экспертные оценки, согласно которым в 2018 году количество пользователей смартфонов в России превысит 80 миллионов человек.

"Сейчас Россия для нас - ключевой рынок за пределами Китая. Мы принимаем во внимание потребности российских пользователей и учитываем это в планировании продуктовой линейки. Россия, как один из крупнейших мировых рынков, представляет для нас огромный интерес. К концу 2018 года мы рассчитываем занять 5-7% доли российского рынка", - рассказал он.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Основной ценовой сегмент Vivo - "middle high", а ценовой диапазон, в котором компания конкурирует с другими производителями - 20-25 тысяч рублей. При продажах своих смартфонов в РФ Vivo на первом этапе сотрудничает с крупными российскими сетями, включая "М.Видео", "Эльдорадо" и "Ноу-Хау".

В будущем компания может изучить вопрос об открытии в России собственных магазинов. Затрагивая вопрос производства, Ляо Люся сообщил, что сейчас смартфоны Vivo производятся на заводах в китайских Дунгуане и Чунцине, а также в Нью-Дели и Джакарте. При этом производитель может рассмотреть вопрос запуска производства смартфонов в России.

"При выходе на новые рынки мы смотрим на бизнес с разных углов, и решение о запуске производства в другой стране зависит от многих факторов, в том числе от финансовой эффективности. Если мы посчитаем, что это бизнес-эффективный шаг, вернемся к этому вопросу", - отметил глава Vivo в РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Поскольку для компании важен вопрос качества местного обслуживания, в будущем у Vivo появятся собственные сервисные центры. "В ближайшее время мы открываем сервисные центры на базе компаний-партнеров, а также горячую линию поддержки", - рассказал собеседник агентства.

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА

Гендиректор Vivo в РФ напомнил, что производитель вышел на мировой рынок в 2014 году. По словам Ляо Люся, компания стремится анализировать потребности покупателей в каждой из стран присутствия.

"Говоря про российский рынок, необходимо отметить, что россияне - одни из самых продвинутых пользователей смартфонов в мире. Они заинтересованы в новых гаджетах и брендах", - сказал он. Отличия российских потребителей от, например, китайских, по словам Ляо Люся, проявляются даже в выборе аксессуаров к телефонам - их продажи в России компания также в будущем планирует запустить.

"Например, в Китае пользователи смартфонов предпочитают яркие и забавные аксессуары, очень часто их меняют. Также на аксессуары есть особые модные тренды. В то время как в России люди ценят больше практичность, надежность, универсальность", - рассказал он.

Китайская компания Vivo была основана в 2009 году в Дунгуане. На мировой рынок смартфонов производитель вышел в 2014 году, продукция Vivo продается в КНР, Индии, Индонезии, Малайзии, Мьянме, на Филиппинах и в Таиланде. По данным аналитической компании Counterpoint, по итогам третьего квартала 2017 года Vivo вошла в пятерку крупнейших мировых производителей смартфонов с долей 7,1% на рынке.