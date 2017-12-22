Эрик Шмидт в январе уйдет с поста исполнительного председателя Alphabet

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Alphabet Inc. в четверг сообщила, что Эрик Шмидт в январе уйдет с поста исполнительного председателя. Это достаточно неожиданная отставка самого известного представителя технологического гиганта, сообщает Dow Jones.

Шмидт, присоединившийся к Google в 2001 году в качестве гендиректора и проработавший на этой должности до 2011 года, теперь станет консультантом по техническим вопросам и останется членом совета директоров Alphabet. По словам компании, его преемник, скорее всего, будет неисполнительным председателем.

Компания практически ничего не сообщила о причинах отставки 62-летнего Шмидта и отказалась пригласить его для интервью. В заявлении Шмидт отметил, что сооснователи Ларри Пейдж и Сергей Брин, гендиректор Google Сундар Пичай и "я – мы все полагаем, что пришло время в истории развития Alphabet для этого шага".

Как утверждает осведомленный источник, сооснователи Google и Шмидт обсуждали изменение его роли в компании примерно год.

Google, ставшая настоящим рыночным колоссом с капитализацией в 743 млрд долларов, в последние годы добилась стабильных финансовых показателей. В 2015 году Google была реорганизована в Alphabet, чтобы предоставить разным бизнесам больше независимости. После этого Шмидт стал в большей степени послом компании: он путешествовал по миру, выступал на различных мероприятиях и встречался с мировыми лидерами.

У Шмидта есть крепкие политические связи, но его влияние в Вашингтоне ослабло после избрания Дональда Трампа президентом США.

Шмидт сказал, что планирует посвящать больше времени "вопросам науки, технологии и филантропии".

По словам Майкла Джонса, бывшего топ-менеджера Google и друга Шмидта, его работа на должности исполнительного председателя в основном сводилась к трем вещам: "он управлял советом директоров; как дядюшка, давал советы Ларри и Сергею… и был главой государства Google", проводя встречи с мировыми лидерами. Джонс считает, что Шмидт готов к новым начинани