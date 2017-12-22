Apple замедляет работу старых моделей iPhone для продления срока их службы

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Apple AAPL в 2016 году запустила функцию, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы устройств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В прошлом году мы выпустили функцию понижения частоты процессора для iPhone 6, 6s и iPhone SE, которая включается только тогда, когда это необходимо, чтобы предотвратить непроизвольное завершение работы. С выходом обновления iOS 11.2 функция появится и в iPhone 7, и мы также планируем добавить поддержку этой функции и для других продуктов в будущем", - сказал представитель Apple.

В компании отметили, что такая функция необходима для продления срока службы устройств. "Со временем литий-ионные батареи теряют способность хранить заряд и поддерживать работу устройств в холодных условиях, что может привести к неожиданному отключению устройства для защиты его электронных компонентов", - пояснил собеседник агентства.

Apple осенью 2017 года выпустила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.