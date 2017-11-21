"Мегафон" в январе 2018 г начнет отмену внутрисетевого роуминга в РФ

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON, один из крупнейших сотовых операторов РФ, в январе 2018 года начнет отмену внутрисетевого роуминга в России, говорится в сообщении компании.

Так, оператор планирует "обнулить" стоимость всех входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания. Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит 2 рублей за минуту. Базовая стоимость мобильного интернета остается такой же, как и в домашнем регионе.

"Новые принципы тарификации будут внедряться поэтапно, поскольку для их реализации оператору потребуется изменить около 3 тысяч тарифов по всей стране. Первые изменения будут внедрены на ряде тарифных планов без абонентской платы в январе 2018 года, - сообщает "Мегафон".

В компании отмечают, что пользователи пакетных тарифов, уже давно общаются в поездках по стране на "домашних" условиях.

В августе ФАС РФ предписала операторам "четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России.

Как сообщали РИА Новости в Tele2, оператор уже реализовал многие предложения ФАС в рамках устранения данного роуминга. "Вымпелком", по словам его представителя, еще прорабатывает с ведомством технические вопросы отмены внутрисетевого роуминга в РФ, финальную схему изменений тарифов представит в первом полугодии 2018 года. В пресс-службе МТС MTSS говорили, что находятся в диалоге с ФАС по этому вопросу.