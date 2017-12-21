Apple ограничивает производительность старых версий iPhone

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Apple <AAPL> Inc., столкнувшись с вопросами пользователей и технических аналитиков об уменьшении производительности более старых моделей iPhone, в среду признала, что ее новый софт ограничивает вычислительную мощность некоторых моделей, чтобы избежать неожиданных отключений, сообщает Dow Jones.

Компания сделала это заявление через два дня после того, как Джон Пул, основатель группы тестирования вычислительных мощностей Geekbench, написал в блоге о том, как производительность iPhone 6s и iPhone 7 ухудшается вместе с состоянием аккумуляторов.

Apple заявила, что вследствие старения, а также при холодной погоде и низком уровне заряда аккумулятор может перестать отвечать потребностям телефона в питании. Это может заставить устройство неожиданно отключиться, чтобы защитить свои "электронные компоненты", указала компания.

Чтобы предотвратить отключения iPhone 6, iPhone 6s и SE, в прошлом году вызвавшие нарекания у китайских групп по защите прав потребителей, Apple внесла изменения в операционную систему iOS. Она замедлила выполнение некоторых задач, требующих более высоких мощностей, чем может обеспечить устройство.

Об изменениях можно судить по таким энергоемким задачам, как создание фильтров Snapchat. Выполнение этих задач замедлилось, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

"Наша цель – максимально позаботиться о клиентах, в том числе в плане общей производительности и продления срока службы их устройств", - указала Apple, добавив, что недавно ввела аналогичную опцию для iPhone 7 с помощью обновления iOS 11.2.

Время работы аккумулятора и скорость процессора – два из наиболее важных параметров для пользователей смартфонов, свидетельствует опрос покупателей смартфонов, проведенный инвестбанком UBS. Владельцы iPhone годами жаловались на ухудшение работы батарей после обновления до новой версии iOS. Apple заявила, что время работы батареи после такого обновления действительно может изначально снизиться, пока iPhone перестраивает индексацию и кэш, но в течение нескольких дней возвращается на прежний уровень.

По словам Пула, многие клиенты после обновления до iOS 11 думают, что их смартфон стал работать медленнее из-за устаревания, и хотят его заменить. Пул рекомендует им заменить аккумулятор.

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