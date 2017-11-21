Греф назвал голосовой помощник "Алиса" глупой

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Глава Сбербанка SBER Герман Греф посетовал, что не смог поговорить с голосовым помощником "Алиса" от "Яндекса" YNDX, назвав ее глупой и нуждающейся в серьезном развитии.

"С ней (с "Алисой" - ред.) поговорить невозможно. Она пока очень глупая. Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось. Пока это только-только ранняя стадия", - сказал Греф в ходе прямой линии с сотрудниками банка.

"Пока "Алиса" – это, конечно, не продвинутая модель искусственного интеллекта, ... ее очень серьезно надо развивать. Пока еще "Алиса", да и любой из ее искусственных собратьев, не дотягивают даже до самого неразвитого человека", - добавил он.

Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру крупнейшей российской интернет-компании. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" - первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймет.

Голосовой помощник готов помочь людям решать повседневные задачи: найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое. "Алиса" умеет работать с несколькими сервисами "Яндекса", в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она должна научиться обращаться к другим сервисам и, например, посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать "Алисе" доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет — можно попросить ее открыть соцсети Instagram или "ВКонтакте", отмечали в "Яндексе".

Распознавать речь, определять значение сказанного и синтезировать голос, чтобы произнести ответ, "Алиса" умеет благодаря речевым технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. "Алису" обучали на записях Шитовой благодаря нейросети, которая "склеивает" звуки в слова и подбирает интонацию. "Алиса" доступна в приложениях "Яндекса" в iOS и Android и бета-версии голосового помощника для Windows.