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ЦБ: Сайты страховых компаний получили спецмаркировку в поисковых запросах в "Яндексе"


Компании / Технологии / Финансы
  • # Яндекс
    © Коллаж РИА Новости,

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Официальные сайты страховых компаний получили маркировку в поисковой выдаче "Яндекса" YNDX, сообщает Банк России в среду.

Согласно проекту ЦБ и "Яндекса" в поисковой выдаче ресурса появился специальный маркер (зеленый кружок с галочкой и надписью "Реестр ЦБ РФ"), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги страховой организации, страхового брокера или общества взаимного страхования.

"Банк России продолжает проект по маркированию в поисковой выдаче системы "Яндекс" сайтов финансовых организаций. На новом этапе к проекту подключены страховые компании, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре субъектов страхового дела", — говорится в сообщении.

По мнению регулятора, маркировка позволит потребителю выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают на основании лицензии, выданной Банком России. Маркировка подтверждает, что ЦБ осуществляет надзор за таким участником рынка, а его деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей страховых услуг.

"Тема страхового мошенничества в интернете стала особенно актуальной с начала 2017 года, после введения обязательных продаж электронных полисов ОСАГО. В сети стали активно появляться сайты-клоны страховых компаний либо сайты страховых посредников, предлагающих оформить е-ОСАГО. Однако по законодательству посредничество в этой сфере запрещено и электронные полисы могут продавать только сами страховщики. Теперь нелегальным компаниям и недобросовестным посредникам будет значительно сложнее вводить в заблуждение потребителя", — отметил директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

С июня уже действует маркировка сайтов микрофинансовых организаций, напоминает регулятор. В дальнейшем проект может быть распространен на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками происходит через интернет, заключает ЦБ.

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