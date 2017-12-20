FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Kaspersky обнаружил 45 тыс попыток заражения Android-смартфонов вирусом-майнером


Компании / Технологии

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" зафиксировала 45 тысяч попыток заражения Android-смартфонов новым вирусом-троянцем Loapi, который в том числе майнит криптовалюты на устройствах жертв и тем самым может за короткое время вывести телефон из строя, следует из сообщения компании.

Эксперты "Лаборатории Касперского" отмечают, что встречают такого троянца впервые. Вирус способен выполнять практически неограниченный набор вредоносных действий на зараженном устройстве: от подписки жертвы на платные сервисы до майнинга криптовалюты, рассказывают они.

Loapi распространяется с помощью рекламных кампаний, в которых пользователи перенаправляются на сайты злоумышленников, где и скачивают вирус. Компания насчитала более 20 подобных сайтов. Сам вирус маскируется под мобильные защитные решения и приложения для взрослых.

Троянец, по данным компании, имеет также функцию самозащиты: он предлагает удалить пользователю легальные антивирусные решения, установленные на его телефоне, определяя их как вредоносные.

"С помощью Loapi киберпреступники могут подписать жертву на платные услуги, отправлять от ее имени сообщения, использовать смартфон для генерации трафика и майнинга криптовалюты. Для полноты картины не хватает лишь возможности шпионить за пользователем, но благодаря модульной архитектуре троянца этот "недостаток" достаточно легко исправить", - говорит антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского" Никита Бучка, слова которого приводятся в сообщении.

То, что вирус занимается майнингом, несёт дополнительную угрозу самому устройству, поскольку для производства криптовалют требуется очень много энергии, также следует из анализа компании. Так, в процессе исследования данного вируса экспертами "Лаборатории Касперского" аккумулятор их тестового смартфона деформировался через два дня работы троянца, который майнил криптовалюту.

Версия для печати

Кибербезопасность

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ