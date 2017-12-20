Kaspersky обнаружил 45 тыс попыток заражения Android-смартфонов вирусом-майнером

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" зафиксировала 45 тысяч попыток заражения Android-смартфонов новым вирусом-троянцем Loapi, который в том числе майнит криптовалюты на устройствах жертв и тем самым может за короткое время вывести телефон из строя, следует из сообщения компании.

Эксперты "Лаборатории Касперского" отмечают, что встречают такого троянца впервые. Вирус способен выполнять практически неограниченный набор вредоносных действий на зараженном устройстве: от подписки жертвы на платные сервисы до майнинга криптовалюты, рассказывают они.

Loapi распространяется с помощью рекламных кампаний, в которых пользователи перенаправляются на сайты злоумышленников, где и скачивают вирус. Компания насчитала более 20 подобных сайтов. Сам вирус маскируется под мобильные защитные решения и приложения для взрослых.

Троянец, по данным компании, имеет также функцию самозащиты: он предлагает удалить пользователю легальные антивирусные решения, установленные на его телефоне, определяя их как вредоносные.

"С помощью Loapi киберпреступники могут подписать жертву на платные услуги, отправлять от ее имени сообщения, использовать смартфон для генерации трафика и майнинга криптовалюты. Для полноты картины не хватает лишь возможности шпионить за пользователем, но благодаря модульной архитектуре троянца этот "недостаток" достаточно легко исправить", - говорит антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского" Никита Бучка, слова которого приводятся в сообщении.

То, что вирус занимается майнингом, несёт дополнительную угрозу самому устройству, поскольку для производства криптовалют требуется очень много энергии, также следует из анализа компании. Так, в процессе исследования данного вируса экспертами "Лаборатории Касперского" аккумулятор их тестового смартфона деформировался через два дня работы троянца, который майнил криптовалюту.