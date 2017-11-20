ФАС 26 декабря рассмотрит дело о тарифах "Мегафона" в международном роуминге

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла на 26 декабря рассмотрение дела о повышении тарифов сотового оператора "Мегафон" MFON в международном роуминге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Дело против оператора служба возбудила еще в конце января, но его рассмотрение откладывалось уже несколько раз, в том числе из-за необходимости получения дополнительных доказательств. Последнее рассмотрение должно было состояться во вторник.

"Рассмотрение дела перенесли на 26 декабря по техническим причинам", - пояснил представитель пресс-службы. Начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в октябре сообщала, что ФАС завершит рассмотрение дела до конца 2017 года.

Основанием для дела послужило увеличение "Мегафоном" с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. Однако в своих материалах с последнего рассмотрения дела ФАС уже указывает, что "Мегафон" повысил тарифы в международном роуминге на голосовые услуги по 198 направлениям (от 16% до 230% роста в зависимости от направления), на услуги SMS - по 214 направлениям (от 15% до 125%), на передачу данных - по 67 направлениям (от 25% до 2200%).

Наибольший рост тарифа в международном роуминге на голосовые услуги произошел в Абхазии, Грузии и Туркмении (до 109 рублей с 33 рублей за минуту); на Бермудах, Мальдивах и Кубе, в Ираке, Катаре, Монголии, Сирии и Тунисе (до 350 рублей со 129 рублей за минуту). Цены на SMS максимально выросли в Ираке, Катаре, Ливане, Монголии, Тунисе и Сирии, на Кубе, Сейшелах и Мальдивах (до 45 рублей с 19,99 рубля). Там же произошел максимальный рост цен на интернет - до 920 с 40 рублей за 1 Мб.

"Мегафон" заявлял ранее, что был вынужден повысить тарифы на роуминг, в том числе, из-за изменения валютных курсов и повышения цен роуминговыми партнерами. При этом базовые цены компании, отмечали в "Мегафоне", сопоставимы с ценами других российских операторов. Другие операторы связи, находящиеся в сопоставимых условиях, не повышали тарифы в роуминге.