США: Решение по "Лаборатории Касперского" было принято из-за опасений утечек в РФ

ВАШИНГТОН, 19 дек - ПРАЙМ. "Лабораторию Касперского" удалили из списка разрешенного программного обеспечения для государственных агентств США из-за опасений передачи секретной информации властям РФ, заявил в рамках регулярного брифинга помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности и контртерроризму Томас Бассет

"Как вы знаете, мы удалили "Лабораторию Касперского" из списка допустимого программного обеспечения именно из-за опасений передачи секретной информации властям РФ", - сказал он.

В понедельник "Лаборатория Касперского" заявила, что обжалует решение министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security — DHS) о запрете использования продуктов компании в американских органах власти.

В сентябре министерство внутренней безопасности предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.