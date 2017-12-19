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США: Решение по "Лаборатории Касперского" было принято из-за опасений утечек в РФ


Компании / Технологии

ВАШИНГТОН, 19 дек - ПРАЙМ. "Лабораторию Касперского" удалили из списка разрешенного программного обеспечения для государственных агентств США из-за опасений передачи секретной информации властям РФ, заявил в рамках регулярного брифинга помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности и контртерроризму Томас Бассет

"Как вы знаете, мы удалили "Лабораторию Касперского" из списка допустимого программного обеспечения именно из-за опасений передачи секретной информации властям РФ", - сказал он.

В понедельник "Лаборатория Касперского" заявила, что обжалует решение министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security — DHS) о запрете использования продуктов компании в американских органах власти.

В сентябре министерство внутренней безопасности предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

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