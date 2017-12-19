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Дуров: Издательский сервис Telegraph недоступен из-за жалоб из РФ


Компании / Технологии

МОСКВА, 19 дек ПРАЙМ. Сбой в работе издательского сервиса Telegraph произошел из-за поступивших из России жалоб на ресурс, сообщил основатель платформы Павел Дуров на своей странице в Twitter.

"Временные проблемы с доменом telegra.ph произошли из-за ложных жалоб в @dotph (филиппинский регистратор доменных имен - ред.) из России. Работаем с @dotph над этим", - говорится в сообщении.

Ресурс Telegraph на данный момент недоступен для пользователей - при попытке зайти на сайт выводится сообщение о том, что домен доступен для регистрации.

Telegraph - интернет-платформа, которая была разработана в ноябре 2016 года Павлом Дуровым и командой мессенджера Telegram. Сервис позволяет без регистрации публиковать тексты, фото и видео. В качестве одного из основных преимуществ его создатели указывают возможность мгновенного просмотра страниц без ожидания загрузки.

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