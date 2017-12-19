"Яндекс.Такси" запускает сервис совместных поездок

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Яндекс YNDX.Такси" запустил сервис "Комбо" для организации совместных поездок в такси не знакомых, но следующих по одному маршруту пассажиров, говорится в сообщении компании.

Пока сервис работает только при заказе такси из московского аэропорта "Домодедово", но в будущем он должен стать доступным в других аэропортах и районах Москвы и ближайшего Подмосковья, а затем такую услугу "Яндекс.Такси" планирует оказывать и в других городах своего присутствия.

Цена поездки по "Комбо" стоит для пассажира на 20-40% меньше, чем по тарифу "Эконом", и она не увеличится, даже если попутчиков не найдется, отмечают в "Яндекс.Такси". При этом время в пути для каждого пассажира по сравнению с обычной поездкой не увеличится больше, чем на 20% (максимум - на 15 минут), утверждает компания.

"В крупных городах много мест, откуда люди часто уезжают в одном направлении. Например, из аэропортов, которые как правило расположены за городом, они едут до ближайшего метро. А в крупном бизнес-центре могут работать несколько человек, живущих в одном районе и уезжающих из офиса примерно в одно время. Благодаря "Комбо" такие пользователи смогут сэкономить на такси, особенно в периоды высокого спроса. Сервис хорош и для водителей: на поездках по "Комбо" они смогут зарабатывать больше, чем по "Эконому", - заявил управляющий директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко, слова которого приводит компания.

В пресс-службе отметили, что сервис совместных поездок будет полезен и в моменты пикового спроса на такси в некоторых локациях - например, после окончания концерта или футбольного матча.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает в более 150 крупных городах России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии и Киргизии. В общей сложности к онлайн-такси подключены более 280 тысяч активных водителей.