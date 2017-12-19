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В Китае обнародовано первое руководство по эксплуатации беспилотных авто


Компании / Технологии

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти столицы Катая - Пекина - опубликовали первое в стране правительственное руководство по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах, сообщает местная газета China Daily.

Отмечается, что руководство нацелено на ускорение "внедрения беспилотных технологий" на автодорожном транспорте. Документ был разработан муниципальной комиссией по вопросам развития городских коммуникаций Пекина и получил одобрение органов общественной безопасности.

Теперь, согласно документу, профильные частные компании могут подать заявление на эксплуатацию до пяти машин на автопилоте в тестовом режиме на территории Китая. Перед выездом на дороги беспилотник должен быть протестирован на территории специальной испытательной зоны. Помимо этого за рулем авто должен находиться человек, который способен вмешаться в процесс автономного управления средством передвижения на дороге.

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