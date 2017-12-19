Дуров объяснил сбои в работе Telegram ростом трафика‍

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе программы в понедельник вечером сильным ростом трафика в последнее время, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Из-за невероятного роста в последнее время сообщения доставлялись медленнее, чем обычно, примерно в 17 часов GMT", - пишет Дуров и поясняет, что в работу программного обеспечения были внесены некоторые изменения, и во вторник, 19 декабря, мессенджер должен работать нормально.